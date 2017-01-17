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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Луценко оприлюднив важливий доказ у справі про держзраду Януковича

14:58, сьогодні 1419 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко

Генпрокурор України Юрій Луценко оприлюднив офіційний лист від секретаріату ООН, в якому екс-президент Віктор Янукович просить ООН ввести війська Росії на територію України.

"Останні дні захист біглого Януковича плодить псевдосенсації. Причина проста – процес над Януковичем все ближче, а доказів його держзради все більше", – написав Луценко у Facebook.

За його словами, головна військова прокуратура отримала офіційний лист секретаріату ООН з наданням українській стороні фотокопію заяви Януковича від1 березня 2014 року з проханням ввести війська Російської Федерації в Україну. А також інші офіційні матеріали, які були додані від Росії до ООН.

Луценко наголосив, що всі отримані українським слідством матеріали, визнані ООН офіційними документами.

Слідство військової прокуратури отримало беззаперечні документальні докази держзради Януковича,
– наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос спрогнозув, що вирок у справі про державну зраду Віктора януклвича буде винесено судом до кінця березня 2017 року.

Теги: Україна Політика Віктор Янукович ООН ГПУ Юрій Луценко
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