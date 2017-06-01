Луценко поділився деталями судових засідань у "справі Януковича"

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Очільник Генеральної прокуратури Юрій Луценко зазначив, що сторони захисту екс-президента Віктора Януковича отримують повну підтримку у своїх об'єктивних проханнях.
Про це він розповів у програмі "Лівий берег із Сонею Кошкіною" у прямому ефірі.
Як можна побачити, сторона захисту Януковича отримує повну підтримку у своїх об’єктивних проханнях. Треба дотримуватися гуманності в будь-якому суді,
– наголосив генпрокурор.
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На думку генпрокурора, президент-утікач ніяк не обмежений у своїх правах через судове засідання.
"Сподіваюся, цей суд і надалі відбуватиметься у відкритому для всіх форматі. На відміну від тих судилищ, які вчиняли наді мною, Тимошенко та іншими опонентами тої влади, я гарантую, що в Януковича є всі права", – пояснив він.
Також Луценко розповів, коли, на його думку, у "справі Януковича" з’являться перші рішення.
Я не можу спрогнозувати, коли будуть попередні рішення у справі Януковича. Звичайно, я хотів би, щоб перші рішення з’явилися якнайшвидше, але це залежить виключно від сторін судового процесу. Моє завдання – знайти докази, сформувати підозру, підготувати обвинувальний акт і на судовому процесі об’єктивно підтримувати сторону державного звинувачення,
– зазначив Луценко.