Луценко показав, чого досяг у розслідуванні злочинів проти Майдану

Генеральна прокуратура України у справах Майдану скерувала до суду обвинувальні акти щодо 220 осіб.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко, оприлюднивши відповідну інфографіку.

Луценко наголосив, що притягнення до відповідальності високопоставлених організаторів злочинів на Майдані, які ховаються в Росії, почнуть відразу після уточнення закону про особливості заочного засудження, який перебуває в парламенті.

В Генпрокуратурі назвали також ТОП-10 підозрюваних чиновників, що фігурують у справах Майдану, серед яких екс-президент України Віктор Янукович, екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екс-глава ГПУ Віктор Пшонка та інші.

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