Луценко про нічні погроми МАФів: бульдозери і поліцейські зачистки – неприпустимі

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував брутальні знесення МАФів, які останнім часом почастішали у Києві.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Луценко каже, що вже дав завдання прокуратурі Києва дати оцінку таким діям силовиків та комунальників.

Категорично наполягаю, що МАФ можна зносити лише після попередження, а сам демонтаж має забезпечити цілісність майна. Нічні бульдозери і поліцейські зачистки у стосунках із підприємцями – неприпустимі,

– переконаний генпрокурор.

Нагадаємо, в ніч на 22 грудня невідомі розтрощили низку кіосків поряд із станцією метро "Політехнічний інститут". І це вже не перший подібний випадок "боротьби" з МАФами у Києві.

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