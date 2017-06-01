Луценко про результати розкриття "складних" злочинів – дивіться у програмі "Лівий берег"

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Початок судового процесу над екс-президентом Віктором Януковичем, спрямування до суду справи Олега Бузини, переслідування депутатів за ухилення від сплати податків, масштабне затримання екс-податківців. Це лиш невеликий перелік того, що генеральний прокурор Юрій Луценко може записати до свого активу.
Звіт очільника ГПУ у Верховній Раді був дуже містким, а результати діяльності на посаді отримали позитивну оцінку від Петра Порошенка.
Чи задоволений Юрій Луценко виконанням поставлених цілей, коли варто чекати прогресу в "складних" справах прокуратури, зокрема, завершення розслідування резонансного вбивства Шеремета – про це та багато іншого голова ГПУ Юрій Луценко розповість сьогодні о 20:00 в спеціальному ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі.
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