Луценко про справу Гонгадзе: У нас є важливі докази

Генеральний прокурор України Юрій Луценко стверджує, що справа вбитого журналіста Георгія Гонгадзе перебуває на його особистому контролі.

Таку заяву він зробив у ефірі телеканалу "1+1", пише "Українська правда".

"Чи завершено справу? Ні. У нас є важливі докази, які не всім сподобаються", – наголосив Генпрокурор.

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Також очільник ГПУ додав, що справа наразі перебуває на його особистому контролі.

За його словами, планує він її завершити до закінчення свого терміну на посаді, тобто приблизно за півроку.

Нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, а згодом у лісі на Київщині знайшли його обезголовлений труп.



6 січня 2017 року Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу за вбивство журналіста, який було винесено 9 січня 2013 року Печерським райсудом столиці.

