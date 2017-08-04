Луценко просить Гройсмана звільнити очільника "Укрзалізниці"

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Генпрокурор Юрій Луценко просить звільнити очільника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна.
Про це йдеться у зверненні від 2 серпня, яке є у розпорядженні "Української правди".
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У зверненні до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана генпрокурор заявив, що правоохоронні органи розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактом розтрати держкоштів і зловживання службовим становищем.
Зокрема ГПУ розслідує привласнення службовцями "Укрзалізниці" у 2015-2017 роках державних коштів у сумі понад 150 мільйонів гривень шляхом укладання договорів на придбання товарів за завищеними цінами та фіктивних договорів,
– пише видання.
Тому Луценко вважає недоцільним продовжувати контракт з Балчуном.