Луценко просить Гройсмана звільнити очільника "Укрзалізниці"

Генпрокурор Юрій Луценко просить звільнити очільника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна.

Про це йдеться у зверненні від 2 серпня, яке є у розпорядженні "Української правди".

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У зверненні до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана генпрокурор заявив, що правоохоронні органи розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактом розтрати держкоштів і зловживання службовим становищем.

Зокрема ГПУ розслідує привласнення службовцями "Укрзалізниці" у 2015-2017 роках державних коштів у сумі понад 150 мільйонів гривень шляхом укладання договорів на придбання товарів за завищеними цінами та фіктивних договорів,

– пише видання.

Тому Луценко вважає недоцільним продовжувати контракт з Балчуном.