Луценко розповів, що чекає на виявлених сепаратистів по всій Україні

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що учасники груп, які співпрацювали зі спецслужбами РФ, ймовірно, будуть взяті під домашній арешт.

Про це він заявив в ході спільного брифінгу з головою СБУ Василем Грицаком у вівторок в Києві.

Вчора відбулися санкціоновані судом обшуки, і кожен з цих людей отримає відповідну ступінь запобіжного заходу. У більшості випадків зараз мова йде про домашній арешт,

– сказав Луценко.

Генпрокурор також заявив, що причетність народних депутатів до сепаратистської діяльності встановить слідство.

"На сьогоднішній день встановлено лише прізвища тих, хто платив московські гроші, і тих, хто їх отримував. Про участь у цьому діючих народних депутатів України відповідь дасть подальше слідство", – сказав Луценко.

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За його словами, якщо помічники нардепів брали участь в сепаратистських заходах, організованих російською стороною, це не означає, що це робив сам народний депутат.

"Поки ми можемо говорити про моральну відповідальність за якість підібраних помічників", – повідомив Луценко.

Додамо, у СБУ заявили, що провели понад 20 обшуків, які перебували у контактах із представниками спецслужби РФ.