Луценко розповів, за якої умови ГПУ може висунути підозру Парасюку

Генпрокуратура України може висунути підозру у скоєнні злочину народному депутатові Володимирові Парасюку.

Про це на брифінгу з журналістами заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Він наголосив, що підстави для зацікавлення Генпрокуратурою Парасюком є давно. Луценко зазначив, що сподівався, що нардеп "зможе взяти себе в руки, дисциплінувати". Але він заходить щоразу далі.

"На мій погляд, події, а власне озброєний напад на колишнього добровольця, а нині журналіста, пана Дзиндзю, а також вчорашні силові дії щодо добровольців у лавах Національної гвардії, переходять усі межі", – сказав глава ГПУ.

Він зазначив, що ці два випадки з Парасюком "перебувають зараз у центрі уваги слідчих".

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Сьогодні слідчі МВС, які порушили відповідні провадження, які провели відповідні слідчі дії у двох випадках, зустрічаються із прокурорами. В разі, якщо буде достатньо підстав, справа перейде до Головного слідчого управління ГПУ і це може призвести до висунення підозри народному депутату Парасюку,

– розповів Луценко.

Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янську стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У Парасюка кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ.