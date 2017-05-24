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Луценко вказав на найбільш корумповані сфери в Україні

15:03, сьогодні 637 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / zn.ua

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив на важливості здолати корупцію у вугільній галузі та на Митній службі, а також приватизувати державні підприємства.

Про це він заявив під час свого звіту у Верховій Раді, передає "Українська правда".

Генпрокурор наголосив на тому, що для ГПУ значно поменшає роботи, якщо ВР робитиме більше для подолання корупції в Україні.

Нам залишилося три теми. Найперша – це тема вугілля. Ви маєте прийняти закон про ренту на вугілля і інші корисні копалини в Україні, так само, як це зроблено для газу. Зробите це, і ми перегорнемо ще й цю сторінку мафіозних загроз,
– пояснив Луценко.

"Також нам потрібно навести лад на митниці. Треба запровадити звірку даних розмитнення з нашими сусідами – країнами ЄС. І 80% злочинності впаде! Треба набрати політичної мужності Кабінету міністрів і зробити це", – сказав Луценко.

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"Найбільша корупція, наскільки її оцінюю я і НАБУ, знаходиться у сфері призначення на менеджмент державних підприємств. Прийміть нарешті рішення про приватизацію "Центренерго", гідроенерго і всіх інших підприємств, про які уже весь інтернет забитий чутками", – закликав генпрокурор.

Теги: Україна Корупція Верховна Рада Юрій Луценко ГПУ
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