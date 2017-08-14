Луценко взявся за ще одного одіозного екс-регіонала

Генеральна прокуратура України розслідує можливе ухилення від сплати податків позафракційним народним депутатом Євгеном Мураєвим, який раніше був членом "Партії регіонів".

Це випливає з матеріалів Печерського районного суду Києва, пишуть "Українські новини".

Як йдеться у документах, досудове слідство встановило, що Мураєв подав до НАЗК електронну декларацію за 2015 рік, в якій вказав, що має готівкою 2 мільйони доларів, 1 мільйон євро та 18,5 мільйонів гривень. А вартість його задекларованого автомобіля становить 960 тисяч гривень.

Читайте також: Хто найменше працює у Верховній Раді: шокуючий рейтинг депутатів

Водночас, за даними Державної фіскальної служби, доходи Мураєва за 2007-2015 роки становили лише 1 751 957 гривень.

Печерський суд задовольнив клопотання прокурора і призначив позапланову документальну перевірку Мураєва з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998 по 2016 роки.

Перевірку мають провести співробітники ДФС.

Згідно з даними електронної декларації за 2015 рік позафракційний нардеп Євген Мураєв задекларував 18,5 мільйонів гривень, 2 мільйони доларів та 1 мільйон євро готівкою, а також 877 одиниць техніки та обладнання (телекомунікаційний комплекс) вартістю 24 671 138 гривень. Його називають власником телеканалу NewsOne. Мураєв також очолює партію "За життя".