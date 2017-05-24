Луценко зробив зізнання з приводу своєї освіти

Генеральний прокурор Юрій Луценко таки зізнався, що відсутність юридичної освіти заважає йому працювати.

Про це він розповів під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

"Я не схильний жартувати при відповідях на будь-яку частину діяльності ГПУ, це надто важка і відповідальна посада. Так, мені заважає відсутність юридичної освіти. Це правда і я мушу інколи визнавати свої помилки", – сказав він.

При цьому Луценко переконаний, що наступним генпрокурором буде люди з юридичною освітою.

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Додамо, перед призначенням на посаду генпрокурора активісти протестували проти кандидатури Луценка, оськільки у нього відсутня юридична освіта.