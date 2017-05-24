Луценко зробив зізнання з приводу своєї освіти

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Генеральний прокурор Юрій Луценко таки зізнався, що відсутність юридичної освіти заважає йому працювати.
Про це він розповів під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.
"Я не схильний жартувати при відповідях на будь-яку частину діяльності ГПУ, це надто важка і відповідальна посада. Так, мені заважає відсутність юридичної освіти. Це правда і я мушу інколи визнавати свої помилки", – сказав він.
При цьому Луценко переконаний, що наступним генпрокурором буде люди з юридичною освітою.
Читайте також: Луценко вказав на найбільш корумповані сфери в Україні
Додамо, перед призначенням на посаду генпрокурора активісти протестували проти кандидатури Луценка, оськільки у нього відсутня юридична освіта.