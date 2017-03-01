Луцькі депутати саботують рішення, що дозволить призначити вибори міського голови

Депутати Луцької міської ради саботують встановлення факту смерті міського голови Миколи Романюка, яке є підставою для призначення позачергових виборів.

На останньому засіданні міськради 24 лютого більшість депутатів були присутні, проте не пройшли офіційну реєстрацію. Відтак, сесійне засідання було зірване. На завтра, 2 березня, знову заплановано засідання Луцької міської ради.

Як зазначає народний депутат "Об’єднання "Самопоміч" Любомир Зубач, саме рішення про взяття до відома факту смерті міського голови є підставою для подальшого призначення позачергових виборів Верховною Радою України.

"Позачергова сесія, скликана секретарем ради, не спромоглась прийняти рішення та взяти до відома факт смерті. Пояснення просте: в окремих груп депутатів бажання захопити владу настільки сильне, що зневажаються елементарні юридичні та моральні норми.

Цинізм олігархії безмежний: для досягнення своїх цілей вони готові переступати і через закон, і через людську мораль. Ці люди, не визнавши факт смерті, хочуть вже ділити портфелі. В першу чергу – усунути незручного їм секретаря ради, який не дозволить бажаний для них дерибан у перехідний період", – наголосив Любомир Зубач.

"Місто протягом тижня живе без критично необхідного рішення. На мою думку, така ситуація складається через наміри членів деяких фракцій, які хочуть узурпувати владу та не допустити мене як секретаря Луцької міської ради, до виконання обов’язків міського голови на час, доки не буде обрано нового мера", – зазначала секретар Луцької міської ради, член "Об’єднання "Самопоміч" Юлія Вусенко.