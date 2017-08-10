Луцькі патрульні зупинили авто з людиною у багажнику

У ніч на 10 серпня поліцію Луцька сповістили, що містом рухається Honda Accord, водій якої може перебувати в стані алкогольного сп’яніння.

Про це патрульна поліція міста повідомила у Facebook.

Авто помітили на виїзді з Луцька, в напрямку Рівного. Водій не виконав вимогу про зупинку і проїхав ще кілька кілометрів, а на виїзді з с. Струмівка його таки зупинили.

У багажнику авто поліція знайшла 18-річного чоловіка, а також каміння, схоже на бурштин.

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