Луцького поліцейського впіймали на хабарі

На Волині затримали поліцейського-хабарника. Старший слідчий Луцького відділу поліції систематично брав гроші за закриття кримінальних проваджень, неправомірне повернення арештованого майна та перекваліфікацію тяжких злочинів на злочини меншої тяжкості.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Поліцейського затримали на гарячому – він саме отримував частину хабара у розмірі 2 тисячі доларів. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, триває слідство.

Результати так званої переатестації міліції в поліцію по-волинськи. Знайомтесь: Олександр Карпук, одіозний поліцейський, довгі роки очолював слідство то в районному, то в міському відділах поліції,

– зазначив депутат Луцької міської ради Павло Данильчук.

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