Lviv Media Forum 2017 назвав перших спікерів

Одна з найбільших подій у галузі медіа в Центрально-Східній Європі традиційно на три дні збере у Львові провідних представників медіаіндустрії з України та світу.

Окрім основної програми, Media Forum включатиме окремі події на такі теми як "Антикорупційні розслідування", "Цифрова революція в медіа", "Ділова журналістика", "Мандрівний репортаж", "Медіа і культура", "Управління медіапроектами", "Регіональна журналістика" тощо.

Серед спікерів і спікерок Lviv Media Forum 2017 вже є американський журналіст Майкл Вайс, Тоні Барбер з Financial Times, професорка Єльського університету Марсі Шор, ведучий міжнародного проекту "Настоящее Время" Тимур Олевський, австрійська письменниця Сюзанна Шоль, воєнний репортер Нолан Петерсон, редакторка VoxCheck Олена Шкарпова, журналіст програми "СХЕМИ" Михайло Ткач, засновниця The Devochki Оксана Павленко, редактор Karabas Live Юрій Береза та інші.

Нагадаємо, V Lviv Media Forum відбудеться 25-27 травня. Реєстрація на офіційному сайті.

V Lviv Media Forum відбудеться за підтримки Національного Фонду на підтримку Демократії NED, Фонду Джермана Маршалла (США), Представництва ЄС в Україні. Генеральний партнер – інвестиційна компанія Dragon Capital.

Ексклюзивний медіапартнер: 24 канал.

Організатори: ГО "Львівський медіафорум", Школа журналістики УКУ. За сприяння Львівської міської ради.