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Львів просить допомоги Кабміну: є загроза нового обвалу у Грибовичах

23:00, 23 січня 226 Читать новость на русском

На Грибовицькому сміттєзвалищі будь-якої миті може статись новий обвал. А Відходи зі Львова нікуди везти, а більше третини контейнерних майданчиків переповнені.

На Грибовицькому сміттєзвалищі, у травні виникла пожежа, яка призвела до зсуву сміття і загибелі трьох людей. Після трагедії полігон закрили для подальшої рекультивації. Втім, поки у мерії думали, як це зробити, на звалищі виникла загроза нового зсуву.

Аби екологічної катастрофи не сталося, у мерії склали план невідкладних заходів.

Їх усі треба виконати до початку рекультивації сміттєзвалища. На це орієнтовно треба 50 мільйонів гривень. Їх мають виділити із казни міста та резервного фонду держбюджету.

Тим часом Львів продовжує обростати сміття, яке просто нікуди вивозити. Місто вдруге за п'ять днів просить про допомогу в області та держави. Втім відповіді немає. Натомість, все частіше допомогу пропонують з-за кордону.

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У мерії кажуть, що мають попередню згоду кількох полігонів на прийом брикетованого сміття. Хто погодився прийняти брикети – тримають у таємниці.

Паралельно у місті готують п'ять спеціально визначених майданчиків, де сміття сортуватимуть та пресуватимуть перед відправкою.

Водночас, позиція обласної адміністрації щодо вивозу відходів залишається невідомою – у понеділок там ще не знайшли часу, щоби надати коментар.

Теги: Україна Львів Андрій Садовий
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