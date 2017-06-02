Львівський оркестр по-особливому попрощався з Блаженнішим Любомиром Гузаром

Під час прощання з Блаженнішим Любомиром Гузаром у Соборі Святого Юра львівський оркестр зіграв особливу мелодію.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу у прямому ефірі.

Попрощатися із Блаженнішим Любомиром Гузаром прийшов митрополит римо-католицької церкви Мечислав Мокшицький. Також очікують приїзду равена та митрополита православної церкви Київського патріархату.

Священики звернулись до людей з проханням дотримуватись певних правил під час прощальної літургії. Зокрема, слідувати процесійному порядку під час ходи.

Похорон буде проведений за архієрейським обрядом: на обличчя Любомира Гузара священики будуть лити миро та накриватимуть тіло воздухом – особливим полотном, яким накривають святі дари під час літургії.

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Нагадаємо, увечері 31 травня через важку недугу пішов із життя колишній голова УГКЦ Любомир Гузар. Поховають Блаженнійшого 5 червня у Києві, проте до цього з ним попрощаються львів'яни.