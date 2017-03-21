Львів'янина звільнили з посади і позбавили зарплатні, доки він воював в АТО

Львів'янин Микола Пивоварник півтора року воював у зоні АТО, а повернувшись, дізнався, що його звільнили з роботи.

У серпні 2015 року Миколу Пивоварника мобілізували. У складі 92 бригади він воював у на Луганщині у Щасті та Трьохізбенці. Однак, після повернення, на бійця чекало ще одне випробування. Його робоче місце голови профспілки на підприємстві "Львівгазвидобування" виявилося зайнятим.

Понад те, гарантованої законом зарплати, яка мала зберігатися на час перебування в АТО, боєць також не отримав. А це понад сто тисяч гривень. Тож чоловік звернувся до суду. Натомість бійцю на підприємстві запропонували інші посади за межами міста.

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У "Львівгазвидобуванні" заявили, що серед вакансій, які пропонували бійцю, були й престижніші. В управлінні держпраці провели перевірку і зобов'язали поновити чоловіка на посаді, виплатити заборгованість і штраф у розмірі 32 тисячі гривень.

Натомість новий голова профспілки заявив, що його обрали цілком законно. Наразі триває одразу 2 судові розгляди. В одному Микола Пивоварник вимагає поновити його на посаді. Водночас, у окружному адміністративному суді профспілка оскаржує припис управління держпраці.