19:43
21 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:30, 20 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, 20 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин 18:00: Вимога Гройсмана. Річниця терактів у Брюсселі
Випуск новин
19:20, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Львів'янина звільнили з посади і позбавили зарплатні, доки він воював в АТО

17:29, сьогодні 449 Читать новость на русском

Львів'янин Микола Пивоварник півтора року воював у зоні АТО, а повернувшись, дізнався, що його звільнили з роботи.

У серпні 2015 року Миколу Пивоварника мобілізували. У складі 92 бригади він воював у на Луганщині у Щасті та Трьохізбенці. Однак, після повернення, на бійця чекало ще одне випробування. Його робоче місце голови профспілки на підприємстві "Львівгазвидобування" виявилося зайнятим.

Понад те, гарантованої законом зарплати, яка мала зберігатися на час перебування в АТО, боєць також не отримав. А це понад сто тисяч гривень. Тож чоловік звернувся до суду. Натомість бійцю на підприємстві запропонували інші посади за межами міста.

Читайте також: Біля Авдіївки йде запеклий бій, – штаб АТО

У "Львівгазвидобуванні" заявили, що серед вакансій, які пропонували бійцю, були й престижніші. В управлінні держпраці провели перевірку і зобов'язали поновити чоловіка на посаді, виплатити заборгованість і штраф у розмірі 32 тисячі гривень.

Натомість новий голова профспілки заявив, що його обрали цілком законно. Наразі триває одразу 2 судові розгляди. В одному Микола Пивоварник вимагає поновити його на посаді. Водночас, у окружному адміністративному суді профспілка оскаржує припис управління держпраці.

Теги: Україна Львів гроші АТО
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
ЦРУ передбачило
сьогодні, 18:30 ЦРУ передбачило "половину зрусифікованих" українців до 2025 року
Блог Медіа 1089
young and tragic: молоді імена українського поетичного простору
сьогодні, 18:00 young and tragic: молоді імена українського поетичного простору
Даниїл Задорожний 193
Від Шевченка до Іздрика: чи зможеш ти продовжити вірш
сьогодні, 16:03 Від Шевченка до Іздрика: чи зможеш ти продовжити вірш
642
Синдром – не приговор
сьогодні, 16:01 Синдром – не приговор
Оксана Тропотяга 291
ФБР визнало Росію супротивником США: коридор можливостей Трампа звужується
сьогодні, 15:11 ФБР визнало Росію супротивником США: коридор можливостей Трампа звужується
Богдан Яременко 1824
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Потрійна ДТП на Одещині: постраждалі опинилися у сніговій пастці
6 січня , 19:04
Пінчук давав гроші для фонду Трампа, – Fast Company
 22 листопада 2016 , 16:29 1
Жителі містечка на Львівщині живуть на "нафтовій бомбі" з отруйними випарами
сьогодні , 18:58
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук