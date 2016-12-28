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Львів’янку можуть позбавити прав на 10 років та накласти величезний штраф

01:58, сьогодні 391 Читать новость на русском
Львів’янку можуть позбавити прав на 10 років та накласти величезний штраф

Львів’янку, яку вже двічі штрафували за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, можуть позбавити прав керування на 10 років. Та накласти понад 40 тисяч гривень штрафу.

Як повідомили у поліції Львова, патрульні помітили автомобіль Peugeot 107 червоного кольору, який невпевнено маневрував. У нього не працювала підсвітка номерного знаку.

Інспектори вирішили зупинити транспортний засіб. За кермом знаходилась 27-річна жінка з ознаками стану алкогольного сп’яніння. Вона відмовилась пред’явити документи.

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Патрульні з’ясували, що її вже двічі притягали до відповідальності за керування транспортним засобом напідпитку і вона позбавлена водійського посвідчення. Вони запропонували їй пройти тест, проте вона відмовилась.

На жінку склали протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння втретє за рік та постанову за відсутність документів. Відповідальність за таке правопорушення згідно ч. 3 ст. 130, а саме за керування особою двічі впродовж року транспортним засобом у стані сп‘яніння, за рішенням суду – штраф 40800 гривень та позбавлення прав на 10 років.

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Теги: Україна алкоголь Поліція Львів
Джерело: 24 Канал
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