Ляшків багато не буває: лідер "радикалів" зустрівся зі своєю копією

Голова "Радикальної партії" Олег Ляшко похвалився майстерною пародією на себе, яку виконав відомий ведучий Олександр Скічко.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Щоправда, на відео з пародією можна помітити і головного "радикала" України, який сперечається зі своєю копією, хто з них є справжнім Ляшком.

"Олександр Скічко вирішив стати Олегом Ляшком. Довелося з вилами в руках доводити своє право бути Ляшком", – прокоментував з усмішкою депутат ролик.

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