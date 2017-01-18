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Ляшко пропонує передати терміни запровадження земельної реформи в Україні у руки Росії і Путіна, – Мушак

18:57, сьогодні 383 Читать новость на русском
Олексій Мушак
Олексій Мушак

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко і ще 10 депутатів від цієї політичної сили пропонують запускати ринок сільськогосподарської землі в Україні через три роки після відновлення територіальної цілісності держави – тобто повернення Криму і реінтеграції Донбасу.

Відповідний законопроект 5653 "Про внесення змін до розділу Х" Перехідні положення "Земельного кодексу України щодо відновлення мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення до повного відновлення територіальної цілісності України" був зареєстрований 18 січня.

Основною метою законопроекту в Пояснювальній записці зазначено "забезпечення державних і громадських інтересів".

Народний депутат від БПП Олексій Мушак, який був одним із співавторів законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення (№ 5535 від 13.12.2016), який передбачає поетапне зняття мораторію, здивований ініціативою колег по парламенту. "Це слід розуміти, як те, що Ляшко пропонує передати терміни введення земельної реформи в Україні в руки Російської Федерації і Путіна? Здивовані? Я теж!", – зазначив він. Однак, за його словами, ніяк інакше зареєстрований законопроект, яким пропонується замінити чинну дату закінчення мораторію на продаж землі з "1 січня 2018 року" на "3 роки після повного відновлення територіальної цілісності України". "Це як зрозуміти, Олеже? Ви хоч розумієте, що віддаєте в руки особисто Путіну всі важелі впливу на провадження однієї з головних та довгоочікуваних ринкова реформ в Україні? Це, власне, все що я хотів сказати з приводу цього законопроекту", – написав Олексій Мушак на своїй сторінці у Фейсбуці.

6 жовтня 2016 року Верховна Рада увосьме, починаючи з 1996 року продовжила мораторій на продаж сільгоспземель в Україні. За розрахунками економістів, через відсутність ринку землі щорічно економіка України недоотримує 3,3 млрд доларів. Тобто через дію мораторію загальні втрати з 2004 року, за підрахунками IMF Group склали $43 млрд.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Олег Ляшко ринок землі
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