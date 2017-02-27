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Ляшко різко відхрестився від заяв Артеменка на свою адресу

16:08, сьогодні 302 Читать новость на русском
Олег Ляшко не знав про
Олег Ляшко не знав про "план Артеменка" / Getty Images

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заперечує, що був обізнаний із "планом мирного врегулювання" свого колишнього колеги по фракції Андрія Артеменка.

Так він зреагував у Facebook на заяву Артеменка.

Сьогоднішні заяви зрадника Артеменка – суцільна брехня! Як лідер фракції я не знав ні про його поїздки до Москви, ні про його кремлівський "план". Коли дізнався про цю провокацію з преси, за моєю ініціативою Артеменко був негайно виключений з нашої фракції за зраду,
– написав Ляшко.

Він також закликав генпрокурора Юрія Луценка внести подання на арешт Артеменка, "поки той не втік з України".

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував президенту США Дональду Трампу здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією.

Сьогодні ж Артеменко заявив, що Ляшко знав про його "мирну" ініціативу, яка, за словами нардепа, вписується в стратегію Радикальної партії.

Теги: Україна Політика Андрій Артеменко Олег Ляшко
Джерело: 24 Канал
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