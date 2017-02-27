Ляшко різко відхрестився від заяв Артеменка на свою адресу

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заперечує, що був обізнаний із "планом мирного врегулювання" свого колишнього колеги по фракції Андрія Артеменка.

Так він зреагував у Facebook на заяву Артеменка.

Сьогоднішні заяви зрадника Артеменка – суцільна брехня! Як лідер фракції я не знав ні про його поїздки до Москви, ні про його кремлівський "план". Коли дізнався про цю провокацію з преси, за моєю ініціативою Артеменко був негайно виключений з нашої фракції за зраду,

– написав Ляшко.

Він також закликав генпрокурора Юрія Луценка внести подання на арешт Артеменка, "поки той не втік з України".

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував президенту США Дональду Трампу здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією.



Сьогодні ж Артеменко заявив, що Ляшко знав про його "мирну" ініціативу, яка, за словами нардепа, вписується в стратегію Радикальної партії.