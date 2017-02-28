Ляшко розповів, чому взяв до себе скандального Артеменка

Виключений з фракції Радикальної партії в Раді Андрій Артеменко не був знайомий з лідером політсили Олегом Ляшком до виборів 2014 року, був у "Правому секторі" та очолював виборчий штаб Дмитра Яроша.

Про це в інтерв'ю "Цензор.net" розповів сам Ляшко.

Чому взяли Артеменка? Тоді, ви пам’ятаєте, вибори були після Майдану. Радикальна партія – політична сила, яка об’єднує патріотів. Артеменко був у "Правому секторі". Навіть очолював виборчий штаб Яроша. З метою такого об’єднання ми думали, що він поведе за собою певну частину людей. Чесно кажучи, я його до виборів не знав,

– розповів Ляшко.

Він додав, що вперше побачився з Артеменком у виборчому штабі.

"Познайомив нас Валерій Миколайович Вощевський – тодішній керівник нашого виборчого штабу. Поспілкувався з Артеменком. Колеги про нього розказали. Вирішили взяти, думаючи, як я сказав, що він поведе за собою частину патріотичного середовища", – заявив нардеп.

Ляшко уточнив, що "на жаль, сьогодні сталося те, що сталося".

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Той план, який презентував Артеменко, – то ширма. Це план не Артеменка, а Кремля...,

– наголосив політик.