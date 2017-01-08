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Ляшко заявив, що хоче дружити з Трампом

13:45, сьогодні 1401 Читать новость на русском
Олег Ляшко
Олег Ляшко / Твои новости

Народний депутат України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко запросив новообраного президента США Дональда Трампа до України.

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

"Барак Обама – єдиний із американських президентів, який за 8 років своїх повноважень не знайшов часу і можливості відвідати Незалежну Україну. Хоча в сусідніх з нами країнах був і не раз. От вам і стратегічне партнерство!", – написав Ляшко.

Відтак, він закликав Трампа якнайшвидше відвідати Україну.

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Нам є про що поговорити, зокрема, як спільно долати російську агресію і відновити мир в Україні, до якого ми всі прагнемо. Дональде, давай дружити,
– звернувся Ляшко до Трампа.

Теги: Україна США Політика Олег Ляшко Дональд Трамп Барак Обама
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