Любомира Гузара поховали у Києві

Колишнього главу Української греко-католицької церкви, кардинала, Блаженнішого Любомира Гузара 5 червня поховали у Києві в крипті в патріаршому соборі Воскресіння Христового.

У заупокійній архієрейській літургії взяли участь понад 600 священнослужителів з різних єпархій України, а також з-за кордону. Приблизно з 11 до 14 години дня тривала літургія у Патріаршому соборі, перший камінь якого заклав кардинал Любомир Гузар.

Читайте також: Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають

Після того священослужителі пронесли труну з тілом Любомира до усипальниці київського собору, де блаженніший знайшов останній спочинок. Труну було запаяно під вівтарем собору.

Попрощатися з Блаженнішим до Патріаршого собору прийшли тисячі людей.

Нагадаємо, 31 травня після важкої хвороби пішов із життя колишній глава УГКЦ Блаженнійший Любомир Гузар. 3 червня кілька тисяч вірян прийшли до Собору святого Юра у Львові віддати останню шану Кардиналові Любомиру Гузару.



4 червня у Патріаршому соборі Воскресіння Господнього у Києві попрощалися із Блаженнішим Любомиром Гузаром. Храм було відкрито цілодобово.