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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Людей евакуювали з Донецької фільтрувальної станції, – ЗМІ

09:55, сьогодні 0
Донецька фільтрувальна станція не працює
Донецька фільтрувальна станція не працює / Korrespondent.net

На Донецькій фільтрувальній станції припинили роботу, а персонал евакуювали.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника підприємства "Вода Донбасу".

Раніше в силових структурах ОРДО російському агентству повідомили про підготовку до евакуації персоналу станції у зв'язку з обстрілами.

На цей момент фільтрувальна станція знеструмлена, персонал евакуйовано,
– сказав співрозмовник видання.

Зазначимо, що Донецька фільтрувальна станція розташована за кілометр від міста Ясинувата і за 12 кілометрів від Донецька на нейтральній території лінії зіткнення. Вона забезпечує водою окупований Донецьк, підконтрольну ЗСУ Авдіївку та низку інших великих населених пунктів регіону по обидві сторони від лінії зіткнення.

Станцію регулярно обстрілюють.

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Робота Донецької фільтрувальної станції була зупинена кілька днів тому через безупинні обстріли.

Теги: Авдіївка Новини Донецька Війна на Донбасі Україна
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