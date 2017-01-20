Люди черги займають ще з ночі: як США готуються до інавгурації Трампа

20 січня о 19:00 за київським часом у Капітолії розпочнеться інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа.

Після служби у церкві Святого Іоанна навпроти Білого дому Трамп поїде до Білого дому, де його зустріне Барак Обама.

А вже після символічного чаювання президентські подружжя різними автомобілями у кортежі відправляться до будівлі Капітолія, де й відбудеться урочисте складення присяги 45-м президентом США.

Американці ще з ночі займають черги, щоб на власні очі побачити історичну подію.

шёл третий час рабочего дня, шесть утра, очередь на инаугурацию pic.twitter.com/06zWgo6XE0 — Feldman (@EvgenyFeldman) 20 січня 2017 р.

У Вашингтоні спостерігаються підвищені заходи безпеки, а на вулицях міста помітно чимало військових.

Good morning from the White House. All is quiet, for the moment, save for the hum of generators and helicopters pic.twitter.com/r8ZYs21wNp — Josh Lederman (@joshledermanAP) 20 січня 2017 р.

Нагадаємо, на інавгурацію 45-го президента США відбула чимала делегація посадовців з України.