Люди черги займають ще з ночі: як США готуються до інавгурації Трампа

20 січня о 19:00 за київським часом у Капітолії розпочнеться інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа.
Після служби у церкві Святого Іоанна навпроти Білого дому Трамп поїде до Білого дому, де його зустріне Барак Обама.
А вже після символічного чаювання президентські подружжя різними автомобілями у кортежі відправляться до будівлі Капітолія, де й відбудеться урочисте складення присяги 45-м президентом США.
Американці ще з ночі займають черги, щоб на власні очі побачити історичну подію.
У Вашингтоні спостерігаються підвищені заходи безпеки, а на вулицях міста помітно чимало військових.
Нагадаємо, на інавгурацію 45-го президента США відбула чимала делегація посадовців з України.
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