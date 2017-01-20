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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Люди черги займають ще з ночі: як США готуються до інавгурації Трампа

14:03, сьогодні 282 Читать новость на русском
У Вашингтоні посилені заходи безпеки
У Вашингтоні посилені заходи безпеки / Фото із соцмереж

20 січня о 19:00 за київським часом у Капітолії розпочнеться інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа.

Після служби у церкві Святого Іоанна навпроти Білого дому Трамп поїде до Білого дому, де його зустріне Барак Обама.

А вже після символічного чаювання президентські подружжя різними автомобілями у кортежі відправляться до будівлі Капітолія, де й відбудеться урочисте складення присяги 45-м президентом США.

Американці ще з ночі займають черги, щоб на власні очі побачити історичну подію.

У Вашингтоні спостерігаються підвищені заходи безпеки, а на вулицях міста помітно чимало військових.

Нагадаємо, на інавгурацію 45-го президента США відбула чимала делегація посадовців з України.

Теги: США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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