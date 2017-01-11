Люди скандували "Смерть Росії": в Ірані поховали колишнього президента

В столиці Ірану Тегерані поховали колишнього президента республіки Акбара Хашемі Рафсанджані.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в останню путь місцеві жителі проводжали Рафсанджані під вигуки "Смерть Росії".

Активісти перетворили похорони на акцію протесту проти участі їхньої країни в громадянській війні у Сирії.

"Люди скандували "Смерть Росії". Саме цю країну вони звинувачували у стражданнях сирійців. Вигуки були такими гучними, що державне телебачення, яке вело пряму трансляцію, було змушене замінити живий звук на траурну музику", – повідомляють журналісти.

Нагадаємо, що у віці 82 років у Тегерані помер колишній президент Ірану Акбар Хашемі Рафсанджані від серцевого нападу.

Довідка: Акбар Хашемі Рафсанджані займав посаду президента Ірану протягом 8 років - із 1989 по 1997 рік.