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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Люди у Росії зійшли з розуму, – екс-депутат Держдуми

12:36, сьогодні 312 Читать новость на русском
Росіяни цілують портрет Володимира Путіна
Росіяни цілують портрет Володимира Путіна / svoboda.org

Громадяни Російської Федерації живуть у постійному очікуванні війни.

Таку думку висловив колишній депутат Держдуми Денис Вороненко у інтерв'ю "Новому времени".

"Там (у Росії, – "24") ти перебуваєш у постійному очікуванні чогось поганого. І це постійно тобі навіюється всюди: по радіо, по ТБ. Там зараз люди зійшли з розуму. Вони всі живуть в очікуванні війни. Незрозуміло – з ким, незрозуміло – за що, але реально живуть в очікуванні війни", – каже політик.

Вороненко додав, що у Росії відбулась справжня "дебілізація населення".

"У нас відбулася "дебілізація" населення. Люди живуть телевізором. Є такий блогер, Саша Сотник. Він опитав на вулицях Москви 200 осіб – звичайних перехожих. Так там 80%, виявилося, за війну з Україною. За війну з ким? За що? Реально, це божевілля якесь", – наголосив екс-депутат Держдуми.

Читайте також: До війни з Україною Росія ще не готова, але ж мова йде не про війну, – генерал

Теги: Політика Новини Росії війна Війна на Донбасі
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