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Люди у всіх куточках світу одягають різні шкарпетки в знак підтримки людей із синдромом Дауна

23:25, сьогодні 21 Читать новость на русском

До Дня людини зі синдромом Дауна світ закликає усіх носити розпаровані шкарпетки або лише тільки одну, нагадуючи, що різниця лише в одній хромосомі.

Учасники спільноти, яка займається людьми з синдромом Дауна, також підтримали цю ініціативу. Серед вихованців "Лярш Ковчег" 2 особливі жінки.

Одна з них – 54-річна Ганна Максим'як, яка у спільноті вже 15 років. Любить плести з бісеру та малювати і вже звикла кожного дня жити і отримувати задоволення від того життя, яке спромоглася собі збудувати.

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Інша дівчина, Аня, у спільноті уже 5 років, які її сильно змінили. Адже спершу дівчина узагалі боялася з ким-небудь спілкуватись.

Міжнародний День людей зі синдромом Дауна не випадково 21 числа у третій місяць – як натяк на зайву хромосому у їхній 21 парі.

Теги: Україна Лікування Діти
Джерело: 24 Канал
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