Люди в балаклавах відкрили вогонь на фермі на Вінниччині: є постраждалі

У середу, 31 травня, в с. Метанівка Теплицького району Вінниччини зчинилася стрілянина через конфлікт щодо земельної ділянки. Внаслідок сутички одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Вінниччини.

Згідно з інформацією правоохоронців, стрілянину почали близько 20 озброєних чоловіків у балаклавах, які увірвалися на територію зернотоку. В результаті одна людина отримала поранення черевної порожнини та госпіталізована у лікарню.

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За попередніми даними, конфлікт виник між фермером-орендарем земельних паїв та невідомими немісцевими особами.

"Поліція блокувала місце конфлікту та припинила протиправні дії. У результаті перемовин частина людей у балаклавах склала зброю, з рештою ведуться перемовини. Ситуація контрольована", – запевнили в поліції.

Там додали, що зараз на місці працює слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та спецпідрозділи.