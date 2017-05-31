Люди в балаклавах відкрили вогонь на фермі на Вінниччині: є постраждалі

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У середу, 31 травня, в с. Метанівка Теплицького району Вінниччини зчинилася стрілянина через конфлікт щодо земельної ділянки. Внаслідок сутички одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє прес-служба поліції Вінниччини.
Згідно з інформацією правоохоронців, стрілянину почали близько 20 озброєних чоловіків у балаклавах, які увірвалися на територію зернотоку. В результаті одна людина отримала поранення черевної порожнини та госпіталізована у лікарню.
Читайте також: Інспектор спецбатальйону влаштував стрілянину у Харкові
За попередніми даними, конфлікт виник між фермером-орендарем земельних паїв та невідомими немісцевими особами.
"Поліція блокувала місце конфлікту та припинила протиправні дії. У результаті перемовин частина людей у балаклавах склала зброю, з рештою ведуться перемовини. Ситуація контрольована", – запевнили в поліції.
Там додали, що зараз на місці працює слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та спецпідрозділи.