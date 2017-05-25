Люди втікали на машині та давали будь-які гроші, – Аваков про масове затримання екс-чиновників

Через недосконалість правоохоронної системи багато корумпованих чиновників часів Януковича намагалися втекти, відтак з тих, хто планувався, не всіх вдалося затримати.

Про це розповів голова МВС Арсен Аваков у програмі "Лівий берег" на 24 Каналі.

"Вчора ми разом з прокурорами провели майже 500 обшуків по всій країні. Поспішали, намагалися одночасно все зробити, для того, щоб ці люди не втекли, але такі спроби були, в тому числі й драматичні. Люди втікали на машині, їхали до аеропорту, зідзвонювалися, давали будь-які гроші", – підкреслив головний правоохоронець України.

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Крім того, голова МЗС пояснив, чому сталося так, що ці вищезазначені чиновники отримали інформацію про спецоперацію.

В операції брали участь близько 2 тисяч осіб, півсотні судових рішень. Як би ми не прагнули до синхронності, десь якось щось, імовірно, з’являлось. Більшість цих людей так чи інакше стикалися з правоохоронною системою, і нинішня система дає збій і тріщини часто-густо,

– зауважив очільник внутрішньополітичного відомства.

За його словами, одного підозрюваного затримали прямо в аеропорту "Бориспіль", а інших не вдома, але також затримали.

Крім того, він зазначив, що не всіх вдалося затримати з тих, хто планувався, однак не став оприлюднювати, скільки саме.

Аваков додав, що з 26 осіб не затримали лише одного, оскільки той був інвалідом.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівника податкових органів України.