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Людина, що назвалась відомим депутатом, намагалась шантажувати Манафорта, – ЗМІ

02:31, сьогодні 1
Сергій Лещенко відкидає будь-які обвинувачення на свою адресу
Сергій Лещенко відкидає будь-які обвинувачення на свою адресу / inforesist.org

Донька Пола Манафорта, екс-керівника президентської кампанії Дональда Трампа, отримувала повідомлення від людини, яка назвала себе українським депутатом Сергієм Лещенком, та погрожувала оприлюднити компромат на її батька

Як йдеться у матеріалі ресурсу Politico, у примітці до тексту є "куленепробивне" свідчення щодо фінансових зв’язків з колишнім українським президентом Віктором Януковичем, а також щодо зустрічі в 2012 році між чинним американським президентом Дональдом Трампом і соратником Януковича Сергієм Тулубом.

"Беручи до уваги всі факти й докази, які є в моєму розпорядженні та до можливого прийняття рішення про те, чи передавати це НАБУ або ФБР, я хотів би дізнатися вашу думку з цього питання і, можливо, пропозиції, які зможуть переконати мене не робити цього", – наводиться в тексті частина записів з підписом "Сергій".

Зауважимо, що доньці Манафорта листи приходили з різних адрес.

Сам Лещенко у коментарі виданню спростував будь-яку причетність до вищезазначеної інформації.

"Я ніколи не писав жодних листів або повідомлень Манафорту чи його сім'ї. Я не знаю їх контактних даних", - наголосив нардеп.

Він також додав, що не має нічого спільного з адресою електронної пошти, з якої було відправлено тексти.

Крім того, на своїй сторонці у Facebook зазначив, що "листування з дочкою Манафорта є явною підробкою".

Щодо зустрічі між Трампом і Тулубом, то у Білому домі не надали жодних коментарів, однак там стверджують Манафорт не працював на Трампа до президентської кампанії 2016 року.

Манафорт своєю чергою також не підтвердив повідомлення про зустріч Трампа та Тулуба, а також заявив, що в цей час не працював на чинного американського президента.

Водночас він засвідчив і справжність текстів з телефону його дочки та повідомив, що, перш, ніж тексти було відправлено його доньці, він сам отримав подібні тексти з тієї ж адреси.

До слова, повідомлення зі зламаного смартфону дочки Манафорта з'явилися в момент підвищеного інтересу американського суспільства до зв'язків оточення Трампа з російською стороною, в тому числі під час президентської кампанії у Сполучених Штатах.

"Заявлений кіберзлам смартфону дочки політичного консультанта Пола Манафорта дозволяє припустити, що він став жертвою спроби шантажу в час, коли працював головою президентської кампанії Дональда Трампа минулого літа", – підкреслює Politico.

Читайте також: Янукович може повернутися до України, – "людина" Манафорта

Теги: Інтернет Дональд Трамп США Сергій Лещенко Україна Політика
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