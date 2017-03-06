"Людина Трампа" закликала не давати зброю Україні, – The New York Times

Один із членів команди Дональда Трампа, якого підозрюють у зв’язках з Росією, закликав не надавати Україні летальну зброю.

Про це йдеться у матеріалі "Зв'язки команди Трампа з Росією схрещуються в Вашингтоні" на сторінках авторитетного американського видання The New York Times.

Як зазначено у статті, у липні 2016 року на з'їзді Республіканської партії член команди Трампа Джеффрі Гордон зустрівся з російським послом в США Сергієм Кисляком.

Саме він, за даними видання, допомагав викреслити з партійної платформи формулювання щодо російської агресії та війни на Донбасі.

Це сталося в момент, коли Гордон допомагав викреслити з партійної платформи формулювання, що стосувалися конфлікту Росії з Україною,

– йдеться в матеріалі.

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Висловлюючи погляди Трампа, Гордон виступав проти постачання Україні смертоносного оборонного озброєння. Водночас сам Гордон запевняє, що між його бесідою з Кисляком і формулюваннями в платформі не було жодного зв'язку

"Насправді багато ЗМІ, проводячи енергійну репортерську роботу, виявляють безліч контактів наближених Трампа з росіянами, які працюють в уряді Путіна або близькі до нього", – пише NYT.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що за місяць до інавгурації Дональд Трампа його радник з питань національної безпеки Майкл Флінн обговорював з російським послом питання скасування санкцій. Після оприлюднення цієї інформації Флінн пішов у відставку.