Людський дух неймовірний: Емма Стоун про політичну боротьбу в США у новій фотосесії

Відома голлівудська акторка Емма Стоун знялась для глянцю та дала відерте інтерв’ю.

Фото зірки з’явились на обкладинці нового випуску журналу Marie Claire US. Стоун позує в образах з осінньої колекції відомих брендів також Chanel, Valentino, Bulgari. Автором світлин став відомий зірковий фотограф Грег Кадель.

Окрім фотосесії, Стоун також дала відверте інтерв’ю. Зокрема акторка розповіла про роботу над роллю в своєму останньому фільмі "Битва статей", де вона зіграла Біллі Джин Кінг.

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Також зірка не оминула теми "невизначених політичних часів" в США.

"Ніхто не здається без бою – за любов і людство, рівноправність і об'єднання. Це так надихає, бачити марші та креативність на протестах. Так багато влади і благодаті в цих людей, які можуть втратити багато, людський дух неймовірний. Це варто того, щоб битися кожен день. І я хочу навчитися боротися краще", – додала Емма.