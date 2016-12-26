Людям треба вчитись: собака два дні поспіль охороняв поранену подругу посеред колії

Очевидці розповіли зворушливу історію про двох собак, один з яких зігрівав свою поранену подругу прямо на залізничній колії.

Як пише мешканець Ужгорода Денис Малафєєв собак знайшли неподалік від станції Цеглівка.

Друзі повідомили чоловікові, що одна з тварин вже два дні поспіль лежить на залізничній колії.

Як виявилось, вона потрапила під потяг і після цього вже не могла рухатись самостійно.

Інший собака не тільки постійно був біля подруги, грів її, а й захищав не тільки від поїздів, але й від людей.

Денис Малафєєв розповів, що історія закінчилась щасливо. Двох собак спершу прихистили у притулку, а пізніше знайшлись їхні господарі.

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