"Люкс ФМ" не транслюватиме рекламу "Яндекс. Таксі"

Радіостанція Люкс ФМ вирішила заблокувати вихід реклами "Яндекс.Таксі" у власному ефірі.

Таке рішення керівництво радіо ухвалило після заклику мера Львова Андрія Садового перевірити законність дозволів на діяльність цієї компанії у Львові. Він також закликав мешканців міста не користуватись товарами та послугами російських компаній.

Поява "Яндекс. Таксі" у Львові викликала негативну реакцію серед мешканців міста та користувачів соцмереж, які виступили з ідеєю бойкоту російського таксі.

Нагадаємо, головним акціонером ТРК "Люкс" є дружина міського голови Львова Катерина Кіт-Садова.