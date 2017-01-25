Лютий друг Авакова: в чому активісти звинувачують очільника Черкаської поліції

В ці дні триває конкурс на посаду глави Національної поліції, яка стала вакантною після відставки Хатії Деканоідзе. На посаду претендує понад 40 кандидатів. Але авторитетних осіб з не системи МВС серед них важко побачити. І це ще добре, що конкурс взагалі проводиться. Бо на Черкащині керівником поліції призначили людину без будь-якого відбору.

Причому настільки скандального, що місцева громадськість протестувала проти цього призначення палаючими шинами.

Відбулося це ще на початку листопада 2016 року. Тоді місцеві активісти протестували проти призначення Валерія Лютого начальником обласного управління поліції.

Вимогу черкаських активістів підтримала тодішня голова Національної поліції Хатія Деканоідзе. Але за кілька днів вона пішла у відставку, а Валерія Лютого Арсен Аваков офіційно затвердив на посаді, попри протести громадськості.

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В чому активісти звинувачують головного поліцейського Черкащини, що його пов’язує з одіозним мером Харкова Кернесом та колишнім регіоналом Вілкулом – дивіться у розслідуванні журналістів.