Мадонна привселюдно облаяла Трампа в прямому ефірі: з'явилось відео

Співачка Мадонни виголосила промову на масовій акції протесту – "Марш жінок у Вашингтоні", – на якій зібралося до півмільйона осіб.

На мітингу демонстранти виступали на підтримку прав жінок, сексуальних і національних меншин, а головною політичною складовою заходу стали протести проти Дональда Трампа.

Мадонна закликала до "революції любові", а обрання Дональда Трампа назвала "жахливим моментом темряви". Співачка двічі не втрималась і облаяла новообраного президента.

Ми не боїмося. Ми не самотні. Ми ніколи не здамося. Пішов ти на ***,

– виголосила Мадонна з трибуни.

Після цих слів трансляція перервалася, а ведуча CNN вибачилася перед глядачами за нецензурну лексику.

В ході подальшого виступу Мадонна заспівала свою пісню Express Yourself, в якій також змінила текст на лайку на адресу Трампа.

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У відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, під час президентської кампанії Мадонна усіляко підтримувала кандидата Гілларі Клінтон. Вона навіть зіграла спеціальний вуличний концерт на підтримку Клінтон.