Мадонна вразила елегантною фотосесією для відомого глянцю

Відома американська Мадонна стала обличчям квітневого номеру Vogue Німеччина.

Співачка знялась у екстравагантній чорно-білій фотосесії. Вона постала в зухвалих часом андрогінних образах, які чудово підкреслили її стиль та красу.

Зірковий дует фотографів Луїджі Мурено і Янго Хенці окрім серії чорно-білих фото, відзняли також 12-хвилинний ролик із зіркою в головній ролі. Відео присвятили усім жінкам, які боряться за свободу.

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Відповідний ролик був опублікований на офіційному каналі Мадонни.