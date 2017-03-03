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Магічний світ замерзлих водоспадів: опубліковані неймовірні фото

14:12, сьогодні 429 Читать новость на русском

Фотограф Тамас Тот зібрав та опублікував невелику колекцію фотографій замерзлих озер та водоспадів Хорватії.

На фото зображені 16 озер, які розташовані в горах Капела, які знаходяться в старовинній частині найстарішого парку в Південно-східній Європі, передає Dailymail. Щоб туди дістатись, фотограф проліз через метрові снігові замети.

В Національному парку Хорватії підводні породи формувались впродовж тисяч років без втручання людини. Саме тому природа там надзвичайно мальовнича, а вода в озерах дуже чиста та навіть має синій відтінок.

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Найкрасивішими озера бувають саме взимку, коли верхній шар покривається прозорим шаром льоду.

Теги: LifeStyle Подорожі Фотоновини
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