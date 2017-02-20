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Макаревич емоційно пояснив, чому Росії не варто сподіватись на дружбу з США

06:32, сьогодні 186 Читать новость на русском
Андрій Макаревич
Андрій Макаревич / israelculture.info

Російський музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич розповів про те, чому росіянам не варто сподіватись, що Дональд Трамп буде прагнути зближення з Росією.

Про це Макаревич висловився в інтерв'ю на "Ехо Москви". Зокрема, музикант відповів на питання, чи закінчився "медовий місяць" Росії з Дональдом Трампом.

Ну, його й не було. Хто його придумав? Звідки це? З чого вирішили пити шампанське, ось? Чому на нього покладалися такі рожеві надії?
– заявив Макаревич.

Він зазначив, що в американській системі є велика кількість стримуючих важелів.

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Навіть якщо Трамп завтра збожеволіє і захоче їхати брататися з нашим президентом, його зупинять. Тому що він не один цар у своїй країні. Там є Сенат, там є громадська думка,
– додав він.

Російський музикант підкреслив, що Трампу доведеться рахуватися з громадянами своєї країни, які його обрали, і порадив росіянам не будувати на його рахунок зайвих ілюзій.

Теги: Новини Росії Музика США Дональд Трамп Політика
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