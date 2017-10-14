Макіяж, як у Джіджі Хадід: відома модель презентувала власну лінію косметики – стильні фото

Відома модель Джіджі Хадід спільно з брендом Maybelline створила першу лінію косметики. В б'юті-лінію GigixMaybelline увійдуть помади, палети тіней, яскраві лайнери для очей і кисті для макіяжу.

Більшість відтінків помад і тіней з колекції GigixMaybelline представлені в палітрі nude – здається, кожна дівчина зможе підібрати для себе продукт правильного кольору.

Читайте також: Джіджі Хадід створила колекцію ювелірних прикрас та знялась в спокусливій рекламі: відео

"Я завжди хотіла отримати палітру, яку я могла би кинути прямо в мій гаманець або сумочку. Щоб знати, що в мене завжди буде все необхідне для нанесення макіяжу. Я не хотіла турбуватись, що я щось забуду, або шукати місце, де можна розкласти всі тюбики. Палітра Jetsetter включає в себе контурний порошок/бронзатор, рум'яна, коректор, блиск для губ, тіні для повік, міні-туш, міні-рум'яна/контур і дзеркало", – поділилась враженнями Джіджі.

Офіційно колекція надійде в продаж вже 21 жовтня. Хадід також на постійній основі створює капсульні колекції одягу та аксесуарів для Tommy Hilfiger.