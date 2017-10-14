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Макіяж, як у Джіджі Хадід: відома модель презентувала власну лінію косметики – стильні фото

21:07, 14 жовтня 688 Читать новость на русском
Косметика від Джіджі Хадід
Косметика від Джіджі Хадід / Фото з Instagram

Відома модель Джіджі Хадід спільно з брендом Maybelline створила першу лінію косметики. В б'юті-лінію GigixMaybelline увійдуть помади, палети тіней, яскраві лайнери для очей і кисті для макіяжу.

Більшість відтінків помад і тіней з колекції GigixMaybelline представлені в палітрі nude – здається, кожна дівчина зможе підібрати для себе продукт правильного кольору.

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"Я завжди хотіла отримати палітру, яку я могла би кинути прямо в мій гаманець або сумочку. Щоб знати, що в мене завжди буде все необхідне для нанесення макіяжу. Я не хотіла турбуватись, що я щось забуду, або шукати місце, де можна розкласти всі тюбики. Палітра Jetsetter включає в себе контурний порошок/бронзатор, рум'яна, коректор, блиск для губ, тіні для повік, міні-туш, міні-рум'яна/контур і дзеркало", – поділилась враженнями Джіджі.

INTRODUCING THE #GIGIxMAYBELLINE JETSETTER PALETTE: I always wanted a palette that I could throw right in my purse or travel bag and know I have everything to do a light-everyday look, quickly and easily. I didn't want to have to open my makeup bag in the car or on a plane and take all the products out and worry about dropping anything or having somewhere to set it while I held my mirror. The Jetsetter Palette includes contour powder/bronzer, blush, powder highlight, concealer, lip gloss, eye shadow, black powder liner, a mini mascara, mini blush/contour and liner/eyeshadow brushes AND a mirror!!! I love mixing it up and using the lip as cheek tint, the eyeshadow to fill my eyebrows, blush on my eyelids, concealer as a nude lip base, etc. It's the most luxurious touch-up ever!!!!!! Can't wait to see how & where you use yours! ?️? COMING SOON TO @ULTABEAUTY ?? !!!! OUR EXCLUSIVE UK Jetsetter Palette DROP - @BOOTSUK ONLINE - SOLD OUT IN LESS THAN 90 MINS THIS MORNING!!!! ?? THANK YOU SO MUCH! Stay tuned to @maybelline for launch dates for your country!

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Офіційно колекція надійде в продаж вже 21 жовтня. Хадід також на постійній основі створює капсульні колекції одягу та аксесуарів для Tommy Hilfiger.

#gigixmaybelline is almost here! ♡ head over to @maybelline for more sneak peaks and extra updates :) x

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Теги: LifeStyle мода Краса
Джерело: 24 Канал
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