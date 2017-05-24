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Маккейн хоче вибачень від Трампа за зв'язки того з Росією

07:54, сьогодні 275 Читать новость на русском
Джон Маккейн
Джон Маккейн / Getty Images

Сенатор від "Республіканської партії" Джон Маккейн закликав чинного президента США Дональда Трампа вибачитися, якщо той є замішаним в історії про зв'язки членів його команди з російськими чиновниками.

Таку заяву він зробив у коментарі CNN.

"Викладай усе це і, якщо необхідно, вибачся. Американці дуже великодушні. Ми не сподіваємося на ідеальних людей і ми дуже великодушна нація", – зауважив сенатор, звертаючись до Трампа, зазначивши, що, якщо той покається, американці його пробачать.

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Також Маккейн підкреслив, повідомлення про те, що президент США просив розвідку публічно спростувати докази зв'язків членів його команди з тривожним вторгненням Росії в американські вибори, є схожими з сюжетом "огидного фільму".

За його словами, жодних висновків щодо цього питання він робити не хоче.

Теги: Новини Росії Політика США Джон Маккейн Меланія Трамп
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