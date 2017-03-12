Маккейн відреагував на арешт Насірова

Голова комітету сенату США зі збройних сил Джон Маккейн вважає, що арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова є позитивним кроком, та наголосив на важливості створення незалежного антикорупційного суду.

Про це повідомляє прес-служба політика.

"Арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова, який підозрюється в розтраті коштів – це позитивний крок українського уряду в боротьбі з корупцією", – наголосив він.

За його словами, Національне антикорупційне бюро відзначилося гідною роботою щодо розслідування та щодо тривалих спроб протистояти корупції серед офіційних осіб.

"Цей успіх підкреслює важливість незалежних розслідувань з боку НАБУ та необхідність створення антикорупційного суду для винесення справедливих вироків винним в корупції", – додав сенатор.

Крім того, американець наголосив, що довгострокові стабільність і успішність в Україні залежать від прихильності реформам, а також посилення законодавства та боротьби з корупцією.

"Висловлюю схвалення уряду України в досягненні прогресу і його безперервної боротьби з корупцією", – підсумував Маккейн.

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