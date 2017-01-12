Маккейн впевнений, що США та Росія не перезавантажать відносини

Сенатор Джон Маккейн не вірить в чергове перезавантаження відносин США і Росії після інавгурації Дональда Трампа.
Про це повідомляє Німецька хвиля.
Я бачив трьох президентів – Буша, Клінтона і Обаму, – які вірили в те, що вони можуть побудувати нові взаємини з Володимиром Путіним,
– сказав він.
Сенатор вважає, що єдиною можливою стратегією у відносин з є повернення до принципів Рональда Рейгана – досягнення миру через силу.
Єдине, що в стані зрозуміти Володимир Путін, – це сила. Що ціна агресії може виявитися вищою, ніж та, яку він готовий заплатити,
– додав Маккейн.
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