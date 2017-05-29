Макрон при Путінові обізвав Russia Today і Sputnik "брехливою пропагандою"

Під час спільної прес-конференції французького президента Еммануеля Макрона з його російським колегою Володимиром Путіним, глава Франції заявив, що російські журналісти поширюють тільки фейки і пропаганду.

Про це пише видання Le Figaro.

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Відповідаючи на питання, чому Макрон не допустив до своєї кампанії російських журналістів під час виборів, він сказав, що російські ЗМІ насправді були "органами впливу і пропаганди".

"У мене завжди були хороші відносини з іноземними журналістами, з ними потрібно спілкуватися. Але Russia Today і Sputnik ведуть себе не як видання, а як органи впливу і брехливої пропаганди. Тому я відчув, що вони не повинні мати доступу до моєї штаб-квартири", – заявив французький президент.