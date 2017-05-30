Макрон у Версалі окреслив "червоні лінії" для царя Путіна, – Le Temps

У понеділок президент Франції Еммануель Макрон уперше зустрівся з главою РФ Володимиром Путіним.

Щодо зустрічі лідерів двох країн, яка проходила у розкішному Версальському палаці, то у ній важливу ролі зіграли навколишня атмосфера та висловлювання двох президентів, зазначає кореспондент швейцарської газети Le Temps Рішар Верлі.

Навколишня обстановка була величною, а слова були зваженими: ніяких натяків, хіба що відповідь на питання, коли Володимир Путін вщент розбив усі звинувачення щодо втручання Росії у французькі вибори, пише журналіст.

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Як зазначається далі, Еммануель Макрон пообіцяв вести діалог із Росією у питаннях кризи в Сирії та війни в Україні, була навіть намічена майбутня чотиристороння зустріч щодо України (Німеччина, Франція, Росія, Україна).

Однак Макрону необхідно було окреслити "червоні лінії" щодо до царя Путіна. Ввічливе, але тверде дистанціювання було проведено в три етапи. Етап 1: викриття гомофобії в Чечні. Етап 2: заява про те, що Франція "негайно дасть відсіч" в разі нового використання хімічної зброї в Сирії. Етап 3: публічне звинувачення російських ЗМІ Sputnik і Russia Today у поширенні неправдивої інформації під час президентської виборчої кампанії,

– пояснює Верлі.

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"У відповідь цар Кремля залишився (майже) незворушним. На звинувачення Макрона колишній офіцер КДБ просто заявив, що колишні суперечки "стали результатом непорозуміння", йдеться у публікації.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Путін та Еммануель Макрон провели зустріч у Версалі. Одними з ключових тем були конфлікти на Донбасі та Сирії. Зокрема в українському конфлікті Макрон пригрозив Росії новими санкціями, якщо відбудеться ескалація.