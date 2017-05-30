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Макрон видавив із Путіна зобов'язання провести засідання нормандської четвірки, – Чорновіл

15:35, сьогодні 251 Читать новость на русском
Макрон змусив Путіна провести зустріч нормандської четвірки
Макрон змусив Путіна провести зустріч нормандської четвірки / Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон зацікавлений у проведення переговорів у нормандському форматі. Тож під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, Макрон, найімовірніше, змусив його погодитися на проведення переговорів нормандської четвірки.

Таку думку в коментарі виданню "Гордон" висловив політолог, екс-нардеп Тарас Чорновіл.

Він висловив переконання, що у переговорах із президентом США Дональдом Трампом Макрон демонстрував своєрідну незалежність. Те ж саме він зробив і на зустрічі з Путіним.

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Судячи з усього, Макрон видавив із Путіна зобов'язання провести засідання нормандської четвірки найближчим часом. Макрон у цьому дуже зацікавлений, до нього буде прикута велика увага. Він буде найактивнішим учасником цього процесу, і нам це на руку,
– пояснив Чорновіл.

Водночас він наголосив, що Путін хотів би "поховати нормандський формат, оскільки закладений у ньому порядок речей суперечить інтересам Росії".

"Макрон же чітко дав зрозуміти, що спочатку людям на Донбасі потрібно забезпечити безпеку, і вже тільки потім можна буде вирішувати політичні питання. Путіна така черговість дій не влаштовує", – додав політолог.

Чорновіл також розповів, що Заходу важливо вибивати з президента Росії різні зобов'язання, адже вони стають підставою для санкцій.

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Те, що Путін веде війну проти України, – це його право. Війни, згідно з міжнародним правом, не заборонені. Але якщо ти порушуєш правила ведення війни чи не виконуєш узятих на себе зобов'язань, – це вже зовсім інша справа, це страшно. І під пресингом учасників нормандської четвірки Путін здається. В особистому спілкуванні він слабкий перемовник,
– переконаний експерт.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Путін та Еммануель Макрон провели зустріч у Версалі. Під час розмови французький президент застеріг російського колегу – у разі ескалації конфлікту на Донбасі, Франція може посилити санкції проти Росії. Макрон після зустрічі з Путіним заявив, що це був "прямий, відвертий обмін думками".

Теги: Україна Політика Еммануель Макрон Володимир Путін Франція Новини Росії Нормандський формат
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